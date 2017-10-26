新北107學年度擴大辦理優先免試入學 近6000個招生名額

2017-10-26 10:45

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市教育局今天宣布將於107學年度繼續擴大辦理優先免試入學，並將各高中職校優免招生名額上限由15％-20％提升至25％-30％，預估107年招生名額將提高至6000名，相較106學年度大幅增加近1000個招生名額。

優先免試的期程早於基北區免試入學，考生考完國中會考拿到成績後，即可選擇與畢業國中對應的社區高中就讀，社區高中提供一定比例名額優先錄取，近年受到少子化影響，各校為確保生源，參與優免的意願愈來愈高，部分私立高中職甚至提供完全免試招生，連國中會考成績都不必，就可入學。

新北市教育局中等教育科長何茂田說，新北市先自104學年度起辦理高中優先免試入學，106學年度公立高中優免入學錄取率達17.64％；報到人數2043人，報到率達90％，因此107學年度繼續擴大辦理，增加名額，鼓勵在地就近入學。

新北市公立高中職優免入學依據各公立高中職地理位置、交通及生活圈，對應招生區的國中學校，學生得依個人志願，擇定1校（科）辦理報名，如果超額時，比序項目與順次，採計基北區免試入學多元學習及國中會考成績；私立高中職優先免試入學，則不採計國中教育會考成績，招生範圍全市不分區招生，新北市107學年度高中優先免試入學簡章和詳細招生名額將於107年1月中旬後陸續公告。