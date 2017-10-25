登山失聯12天黃致遠獲救 若瑟醫院歡騰「天主保佑」！

登山失聯12天黃致遠獲救回到若瑟醫院，全院歡迎。（記者廖淑玲攝）

2017-10-25 19:55

〔記者廖淑玲／雲林報導〕登山失聯12天的黃致遠獲救，今天晚上回到虎尾若瑟醫院，該院內科護理部醫護人員都到門口迎接，護理長林淑芬攙扶著老公和所有同事道謝，連一旁其他病患及家屬都大受感動，寫下感人的一頁。

整整12天，若瑟醫院陷入低迷的愁雲慘霧中，沒有人敢大聲說話，沒有人敢問搜尋進度，只能在心裡頭默默祈禱，小心翼翼……直到今天下午黃致遠獲救消息傳回，全院歡騰，高喊「天主保佑」。

45歲的黃致遠本月14日從南投縣仁愛鄉能高越嶺道下山，在雲海保線所附近遇坍方落石，折返求援後就失聯，經消防人員和民間搜救團體搜尋，失蹤12天後，今天中午傳出獲救的好消息，才讓若瑟內科護理部又聽到笑聲。

原來黃致遠是該院內科護理長林淑芬的先生遇山難失聯，大伙兒陪伴林淑芬走過這段等待的日子，直到今天中午林淑芬強打起精神趕到出事的山區，果然讓她等到好消息，事後她頻頻自責「早知道該早點來的……」。

12天來，各地消防局、救難隊，天主堂教友山青全出動，無數次入山搜救都渺無音訊，對親人家屬來說是難以言喻的煎熬，日復一日無盡的等待，若瑟醫院護理部的督導和護理長、院牧部的關懷師，日以繼夜輪流陪著林淑芬哭、等、一起對著大山喊話、祈求眾神，集氣祝禱終於有了回應。

今晚黃致遠回到若瑟醫院，包括創院神父畢耀遠也在門口迎接他，眾人高聲祈禱、唱聖歌，夫婦歷劫重逢抱頭痛哭，林淑芬抱著大家喜極而泣，感謝所有同事支持與陪伴。

黃致遠說，內心中一直想著老婆及孩子，成為支撐他活下去的最大動力，而林淑芬則深信老公一定會回來，感謝大家陪她走過來，回到醫院仍十分虛弱的黃致遠，只能一直跟大家說謝謝，卻紅了所有人的眼眶。

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登山失聯12天的黃致遠獲救，在妻子林淑芬攙扶下回到虎尾若瑟醫院。（記者廖淑玲攝）

林淑芬抱著同仁喜極而泣。（記者廖淑玲攝）

回到若瑟醫院仍十分虛弱的黃致遠，只能一直跟大家說謝謝，卻紅了所有人的眼眶。（記者廖淑玲攝）

林淑芬緊擁歷劫歸來的黃致遠，夫妻情深令旁人動容。（記者廖淑玲攝）

林淑芬感謝大家的支持與祈禱，陪伴他們夫妻度過難關。（記者廖淑玲攝）