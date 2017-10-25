新知》結合3D列印技術 縮短肋骨骨折術程恢復快

三軍總醫院胸腔外科主治醫師陳穎毅說明3D列印技術應用於肋骨骨折手術上。（記者林惠琴攝）

2017-10-25 16:42

〔記者林惠琴／台北報導〕肋骨骨折手術新突破！三軍總醫院胸腔外科醫療團隊為國內首次將3D列印技術應用於肋骨骨折手術上，結果發現相較於傳統開胸手術，不只傷口較小，且每根骨折肋骨的手術時間可縮短20分鐘以上，住院日、入住加護病房天數也大幅減少。

三軍總醫院胸腔外科主治醫師陳穎毅表示，傳統上，治療肋骨骨折主要採取保守藥物治療，止痛藥大約要吃上2至3個月，等骨頭自然癒合，但期間往往痛苦難耐，且若是骨折數目較多或錯位較嚴重，則可能無法癒合，容易造成胸壁外觀變形、肺功能變差，以及胸悶背痛等後遺症。

陳穎毅指出，近年治療肋骨骨折，多轉為在骨折初期經由手術將斷裂錯位的肋骨復位，並以鈦合金骨板固定，可降低患者疼痛感，並減少併發症，只是肋骨受傷狀況的術前評估與術中實際情況可能無法完全精準吻合，因此通常須於術程中調整固定板的長度與曲度，以及螺絲的長度，造成手術時間較長。

不過，陳穎毅說明，該院與國防醫學院合作，將3D列印技術運用在肋骨骨折手術上，可事前製作出患者受傷部位的模型，確實掌握狀況，準備適合的固定板與螺絲，減少術程中需要調整的時間，迄今已進行10例。

陳穎毅強調，結合3D列印的肋骨骨折手術，可讓傷口從傳統開胸約20、30公分降至6、7公分，每根骨折肋骨的手術時間也可縮短20分鐘以上，同時住院日平均減少6天以上、入住加護病房天數也平均減少5天，但3D列印製作模型至少需要約6小時，因此緊急手術不適用。