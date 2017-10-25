醫病》採取人工網膜治療疝氣 大幅降低復發機率！

2017-10-25 10:17

〔記者翁聿煌／新北報導〕58歲王先生經常覺得右下腹部出現異物感，走路久了則會有疼痛、不舒服感，經台北慈濟醫院泌尿科醫師游智欽診斷發現為腹股溝疝氣所導致，傳統手術方式是將臟器放回正常位置後，直接將缺損組織縫合，這種方式容易造成周邊組織張力大、病人疼痛、且復發率可能達10-20%，游智欽採取內視鏡手術進行網膜修補，王先生復原順利，已回到正常生活。

游智欽曾獲台灣泌尿科醫學會內視鏡委員會、台灣疝氣醫學會所主辦的第一屆無張力腹股溝疝氣修補手術大賽優勝，他指出，疝氣好發於兒童及中老年人，且男性多於女性。當腹壁薄弱或缺損時，腹腔內的臟器或脂肪組織掉到腹壁外，就會形成疝氣，各種疝氣中又以腹股溝疝氣最常發生，約占所有疝氣的80%。

發生在嬰幼兒或兒童的疝氣通常是天生生理結構不全所致，成年人則會因為長時間提重物、咳嗽、便祕導致腹壓上升、腹壁薄弱缺損，進而使病症發生，疝氣的症狀因人而異，一般來說，患者會感到下腹部有異物感、突起物或在長時間活動時感到明顯不舒服，疝氣不算非常嚴重的疾病，但若遲不處理，很可能會造成腸子壞死、腹膜炎等嚴重併發症。

隨著醫學科技進步，利用無張力的人工網膜進行縫合，已成為現在疝氣修補的主流手術，游智欽指出，人工網膜會被人體吸收，利用它修補疝氣，腹壁會更厚實、復發率可低於5%，目前大約有八成的疝氣修補都是使用人工網膜。

游智欽提醒民眾，疝氣的生成與腹壓有很大的關係，要避免復發就要先避免會讓腹壓升高的生活習慣，如長期咳嗽、長期便秘、長期搬重物等。