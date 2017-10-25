鹹餅乾也是麵粉做的 糖友別猛吃

2017-10-25

文／倪曼婷

不少人習慣邊看電視邊吃餅乾，心裡想著：「反正我吃的是鹹的，不會影響到血糖，沒有關係。」也有患者常說：「營養師，我都有在控制，我都是吃鹹的，沒有吃甜的。」這時我都會反問他：「不管是甜的，還是鹹的餅乾，都是什麼做的？」當他回答：「麵粉…」時，同時也得到了答案。

其實餅乾無論是鹹的還是甜的，都是麵粉做的，麵粉屬於全穀根莖類食物，是含醣類食物的一種，過量攝取也會導致血糖控制不易，因此會建議患者儘量不要吃。

值得注意的是，餅乾通常含有一種油脂，即反式脂肪酸。反式脂肪是油脂「氫化」後的產物，當過量攝取反式脂肪時，可能會增加心血管疾病的風險。

反式脂肪也常存在於炸雞、糕餅、麵包、蛋塔、薯條、蛋糕等，現今法令規定在營養標示上，脂肪的部分強制須標明反式脂肪含量，若營養標示上有標明反式脂肪，就需減少食用頻率。

糖尿病患仍應均衡飲食、定時定量。均衡飲食是主食搭配青菜及蛋白質食物（豆、魚、肉、蛋）。患者須避免因疾病產生過度壓力而恐懼進食，當吃不飽或是無法在正餐有飽足感時，反而容易在餐與餐之間找尋點心吃，那時不只吃了含醣食物，可能會額外攝入反式脂肪，反而更糟！

如果糖尿病患真的有吃點心的習慣，也會建議將餐後水果移至餐間，水果中富含維生素及纖維，相較於餅乾，會是較佳的點心選擇。但也須提醒，水果亦屬於含醣食材，須避免過量攝取。

（作者為彰化基督教醫院營養師）