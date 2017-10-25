醫病》男子胃脹就醫 意外檢查出食道癌

2017-10-25 10:46

〔記者歐素美／台中報導〕53歲的葉姓男子，因胃脹求醫竟查出「一個器官兩處惡性腫瘤」！台中慈濟醫院肝膽腸胃科醫師蔡松茂指出，葉男檢查後確診食道上、下段各發現癌細胞，的確少見，更幸運的是早期發現，又能符合以胃鏡做內視鏡黏膜下切除條件，不必切食道也沒傷口，門診追蹤恢復良好。

53歲的葉先生去年3月胃脹痛得難過，到住家附近診所就醫，醫師透過胃鏡發現食道下段異常，高度懷疑是癌病變。轉診台中慈濟醫院進一步做胃鏡及內視鏡超音波，確認是食道上、下段都已出現惡性腫瘤。

蔡松茂表示，照胃鏡是侵入性檢查，胃鏡經過食道入口時，病人會因不舒服而常收縮，讓醫師往往沒辦法細看，以致食道上段病灶通常很難發現。因葉男食道下段已知有可疑病灶，所以做胃鏡檢查時更仔細看，並在食道上段也發現異常，經內視鏡超音波及病理切片，確認2處病灶均為「零期癌」。

蔡醫師指出，「零期癌」是指癌細胞都還在食道最表淺層，經以胃鏡做內視鏡黏膜下切除，把癌細胞刮除乾淨，禁食24小時，盡量不吃粗糙及太燙的食物，住院3天即出院，未來每年固定檢查追蹤一次即可。

蔡松茂指出，「食道癌早期不會有明顯症狀，當病人出現吞嚥困難、食道變窄症狀時，腫瘤往往已經很大，屆時可能得切除部份食道」，食道癌的高危險因子是抽菸、喝酒、吃檳榔，這些不良嗜好可能造成食道黏膜細胞出現病變，發生食道癌的機會是其他人的123倍之多，尤其食道癌通常是上、中、下的某段先發生腫瘤，幾年後仍有再發生的危險，建議抽菸、飲酒、嚼檳榔的人早日戒除並定期篩檢。