台中彩虹眷村再獲國際肯定 入選世界祕密奇跡

彩虹眷村是台中市知名景點，如今獲選為世界祕密奇跡。（記者張菁雅攝）

2017-10-25 12:44

〔記者張菁雅／台中報導〕國際知名旅遊指南孤獨星球（Lonely Planet） 推出新書「世界的祕密奇跡」，評選出全球值得探訪的景點，台中彩虹眷村與宜蘭菌寶貝博物館為全台唯二入選景點，書中形容這個曾經荒廢的村子在「彩虹爺爺」黃永阜的巧手下，不僅保留眷村的原始風貌，更搖身一變成為國際驚奇的旅遊勝地。

位於台中市南屯區的彩虹眷村近年成為國際知名觀光景點，曾獲選英國旅遊網站全台十大Instagram打卡點、日本網友最想去的拍照景點。「世界的祕密奇跡」（Secret Marvels of the World），選出全球360個遊客可能不熟悉，但值得探索的驚奇景點，彩虹眷村也入選。

「世界的祕密奇跡」書中提到，彩虹眷村過去為眷村，村子的人口逐漸移出，而黃永阜是一位退伍軍人，在村子沒落時，他運用畫筆為村子注入新生命，彩繪出一幅幅具童趣的畫作，大膽活潑的色彩，讓曾經幾乎被戲稱為鬼城（a ghost town）的村落，搖身一變成為當地知名景點。黃永阜是現今村子裡唯一的村民，他也被稱為「彩虹爺爺」。

台中市政府指出，彩虹眷村每日吸引3千至5千人到訪，包括東南亞、泰國、日本、香港等國際觀光客。由於建物老舊，屋頂、樑柱等損壞，市府去年編列373萬元經費，整修屋頂、更換瓦片、修繕漏水問題，並更換老舊電線管路，修繕工程今年6月完工，希望延續彩虹眷村的歷史文化意義，以及提供民眾更完善安全的參訪環境。

市府也表示，彩虹爺爺得知台中明年將舉辦世界花卉博覽會，特別在彩虹眷村畫了一隻可愛的石虎；市府並邀請逢甲大學建築專業學院教授張莉欣指導，打造植栽牆，引進空氣和陽光，提升整體的空間品質，期盼吸引更多旅客前來。