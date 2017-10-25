倡議愛鄉護水 麥格塞塞獎得主台江廟口開講

霍岱珊拿起麥克風，在海尾朝皇宮廟口開講。（記者邱灝唐攝）

2017-10-25 12:06

〔記者邱灝唐／台南報導〕海尾朝皇宮、社大台江分校等團體為弘揚台江拓墾守護神大道公「保境護生」的精神，策辦台江廟口文化沙龍「公共治理」系列講座。有亞洲諾貝爾獎之譽的麥格塞塞獎得主霍岱珊，昨晚也在台灣環境資訊協會的促成，抵達海尾朝皇宮談論中國淮河治理的愛鄉護水故事，以及他為何拿起相機，記錄且倡議淮河流域的治理。

現場民眾首先詢問「如何促成違法工廠改變」，霍岱珊表示，環保工作如同修行，要經過九九八十一難，盡力和當地NGO組織合作，勸導這些工廠投資設備改善污染，「不欠新帳，多還舊帳」，在企業追求經濟利益最大化，官員追求官場利益最大化之下，以人為本，努力實踐公眾的環境利益最大化。

會中，台南社大環境小組召集人黃煥彰也提到守護台南河川、龍崎自然地景的行動故事。這讓霍岱珊、北京大學教授呂植、中國野生動物攝影師奚志農等人感到共鳴。同時，他們也說，在大廟演講是中國很少有的經驗，加上台江人關心環境所展現的熱情，在在都讓他們很感動。

與會的許榮欽也有感而發地說，如果每個人都能像霍岱珊一樣，關心在地環境，未來才會有希望；社大攝影班蔡姓同學也指出，環境保護並非一個人的事，需要全民參與，同時監督政府，增強環境保護的有效性。