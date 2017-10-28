天天吃好料》屏東ZERO 日落後古巴三明治搶市

三明治內餡豐富。（記者羅欣貞攝）

2017-10-28 09:09

〔記者羅欣貞／屏東報導〕每天花上2至3小時揉麵團做麵包，配上特調醬汁、上等梅花肉、起司等豐富餡料，最後用機器壓烤，外酥內軟的成品就上桌了！因為電影「五星主廚快餐車」爆紅的古巴三明治，在屏東市林森路上的「ZERO 日落手作美食」店裡，除了美味，還加入年輕老闆曾因學歷太低被刺激，轉而奮發向上的志氣。

這家店是3位屏東土生土長8年級生的首次創業，發起人譚宇宸自幼對餐飲有興趣，在美和科大餐旅系專科部念到三年級，先休學去當兵，在軍中填學歷資料時，寫上「五專肄業」，結果被長官打槍酸「那就只有國中畢業啊！」雖已擁有烘焙、中餐等多張餐飲證照，他在退伍後決定「雪恥」繼續念書，今年從正修科大畢業。

雖然父親鼓勵他到公務機關工作，但譚宇宸想闖一闖，並邀國小、國中同學羅裕瑋、陳宥齊合作，集資30萬元在屏東市創立「ZERO 日落手作美食」，只賣古巴三明治、Pizza以及紅茶、奶茶，店面小而精緻，由於羅裕瑋、陳宥齊還在念大學，因此只在日落後的6點營業，直到當天數量售完為止。

店裡的古巴三明治有3種口味，經典古巴豬肉、義大利雞肉、以及德州煙燻牛肉，年輕老闆不怕麻煩，堅持手作麵包，嘗試了4、5種麵粉，才精選出最中意的1款，雖然比較貴，但他們認為飲食是良心事業，要自己做、自己喜歡吃才可以。

將厚實麵包切半，抹上醬汁、黃芥茉，舖上煙燻或酥烤的溫體梅花肉或板腱牛肉、雞腿肉，再加洋葱、洋菇、火腿、起司、醃黃瓜醬，放到特別訂製的機器熱壓3到5分鐘，外表酥脆內餡軟嫩的三明治就完成了，份量感十足，單價分80元、110元兩種。

Pizza則有番茄沙司雞肉、夏威夷、傳奇牛肉總匯等3種選擇，麵團也是老闆親手揉出來，客人上門後，舖上獨家調製的各式餡料，送到烤箱現烤，熱騰騰的披薩，除了吃得出配料的新鮮，餅皮酥脆中不失軟嫩的口感，更深深擄獲消費者的胃，單價也僅130元至160元。

「年輕就是要追求夢想，聽到客人說好吃，成就感是無法形容的！」21歲的譚宇宸表示，曾經做過食品業務的經驗，讓他學會如何挑選好食材，雖然店裡菜色不多，但都是經過仔細思考，不斷嘗試、調整才設計出來的，盼這樣的堅持透過食物，能夠感動消費者。

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