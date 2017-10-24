大溪人瑞兄弟檔 104歲兄妙答長壽秘訣：不知為何

2017-10-24 23:08

〔記者李容萍／桃園報導〕重陽節前夕，桃園市大溪區長黃睿松向區內人瑞祝壽，送上總統府、衛生福利部、市府致贈敬老狀、金鎖片、金戒指、重陽禮金2萬元、蛋糕、金如意琉璃等敬老禮品，也順便討教長壽秘訣，分別住在興和里、福仁里的104歲李訓朝和101歲李訓周還是人瑞兄弟檔，身體都算硬朗，李訓周曾代表大溪到總統府打百斤陀螺。

李訓朝、李訓周這對人瑞兄弟，2年前還經常相約到大溪中正公園散步、閒話家常，兩人透露，他們長壽的秘訣很簡單，就是「生活正常、心情愉快、笑口常開、飲食清淡、不挑食」。

其中，李訓周家中的牆面，貼滿他打陀螺的帥氣照片，同住的長子李金郎說，父親年過70才跟著在大溪區公所上班的孫女（舅舅為大溪一代陀螺王協會創辦人簡武雄）學打大陀螺，沒想到越打越有興趣，還經常跟著四處表演，直到90歲體力較差才收手。

而住在附近的李訓朝，身體更是比弟弟硬朗，耳聰目明反應很快，被問及長壽的秘訣，還幽默應答，「不知道為何就長壽」，逗得旁人哈哈大笑。

據桃園市政府社會局統計，市轄65歲以上人口有23萬1366人、佔人口比率達10.62％，今年新增22位百歲人瑞、共209位，其中，男人瑞96位、女人瑞113位，最高齡是設籍楊梅區110歲羅徐阿妹，13個行政區中，人數以中壢區44人居冠，桃園區39人次多，八德區、平鎮區各以20人居第3。