中和不只要公園 綠委爭取前瞻補助蓋停車場

2017-10-24 20:09

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市中和區地狹人稠，停車位嚴重不足，平均每百人要搶一個停車位。立委江永昌今天邀集新北市交通、工務等局處會勘中和自強游泳池，市府目前正拆除整地，進行公園綠美化工程，江永昌承諾將向中央爭取前瞻建設經費，在當地加碼興建地下停車場。

江永昌說，他評估中和區還有多處可供興建停車場的土地，期盼新北市政府一起配合提計劃，爭取中央補助。

江永昌說，前瞻基礎建設計畫經費於8月底確定，中和區停車空間嚴重不足，路邊違停頻繁衍生許多交通事故，他希望能爭取到前瞻計畫當中的停車場興建補助，規劃在中和提出5個停車場建設方案，包括自強游泳池、員山公有零售市場、原國防管理學院操場、客家藝文會館、民樂公園5案，他也歡迎民眾提出建議討論。

今天會勘的自強游泳池，民國72年啟用至今，設備老舊、環境髒亂，泳客人數漸少，市府考量泳池使用效益低落，決定將改造為簡易公園綠地。

江永昌說，自強游泳池土地空間大致方正，社區居民也反映對停車場的需求殷切，加上未來捷運萬大線從中山路二段行經，民眾轉乘接駁的需求更多，他建議市府交通、工務單位在整地結束後先暫停，公路總局願補助規劃費及工程費，先建好地下停車場，再建地面公園，以免二次施工浪費公帑。

另外，員山市場自民國59年啟用至今，將近50年，場地及設備早已老舊不堪，應做另外規劃或整建為多功能立體停車場，才符合有限公用土地的最大效益。