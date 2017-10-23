家具木工世界金牌鄭欽豪載譽返校 公東高工重返光榮

家具木工世界金牌鄭欽豪（中）與隨行指導老師張家瑞（右）今光榮返校，師生夾道歡呼。（記者黃明堂攝）

2017-10-23 13:15

［記者黃明堂／台東報導］公東高工木工科畢業校友鄭欽豪到杜拜首都阿布達比參加第44屆世界技能競賽，奪家具木工組金牌，今天與指導老師張家瑞光榮返校，校長藍振芳及全體教職員在校園列隊歡迎，鞭炮聲及學弟妹的歡呼聲久久不絕，慶祝時隔21年後，公東再度獲得世界木工技藝競賽金牌。

鄭欽豪與張家瑞在進入校門時，室內設計科、木工科及全校同學早已擠爆校門口，在歡呼聲中，學弟妹為學長鄭欽豪及老師張家瑞戴上花環，他們像是在紅毯上的巨星，被簇擁的緩緩進入校園，接受這光榮的時刻。

校長藍振芳表示，這是公東高工時隔21年後，再度獲得世界木工技藝競賽金牌，過去曾連續獲得15面金牌後，因為國內大環境改變，木工科成為冷門科，一度停招12年，但復招後連年滿招。

去年鄭欽豪及趙健鈞雙雙入選家具木工及門窗木工國手，今年代表國家出國比賽，鄭欽豪獲得金牌、趙健鈞獲得優勝。

藍振芳說，這都要感謝學生們的認真、努力，與老師們無怨無悔的付出，更感謝學校創辦人錫質平神父在58年前將木工職人精神帶進公東，學校才有這樣的榮耀。

鄭欽豪感謝學校對選手的支持與資源提供，讓選手可以無虞的在學校老師們的指導下，努力學習。他也感謝老師們孜孜不倦的指導，更祈勉學弟妹們要好好加油，為自己設下目標，努力向前。

張家瑞主任表示，在國外比賽的同時發現，要陪養一位國手實在不容易，世界各國選手的實力也都非常強，在各國菁英中鄭欽豪與趙健鈞可以脫穎而出，實在不容易，也令人感動。