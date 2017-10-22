家扶相見歡 被認養人升格傳承幸福工程

北台南家扶中心扶助的90名弱勢童今日齊聚學甲頑皮世界，與77名認養人進行愛的連線相見歡，88歲的侯玉祥、葉照桂伉儷特地邀請認養的8位家扶兒與家人同樂。（記者王涵平攝）

2017-10-22 12:15

〔記者王涵平／台南報導〕88歲祖父級家扶認養人侯玉祥，今與認養童相見歡，曾被認養的林智偉升格認養人首次與認養童見面，傳承幸福工程，傳為佳話。

北台南家扶中心扶助的90名弱勢童今日齊聚學甲頑皮世界，與77名認養人進行愛的連線相見歡，88歲的侯玉祥、葉照桂伉儷特地邀請認養的8位家扶兒與家人同樂。

林智偉與認養童陳小弟相見，十分感謝認養人不吝分享的愛與關懷，讓原本較封閉的他漸能擁有自信，在貧困的生活中感受到希望並能一步步邁向幸福，他說，這是個愛的循環。

社工、認養人、家扶兒及其親友共計350餘人一起透過愛的幸運草活動，呼籲各界共同響應家扶正推動的「掏掏口袋零錢，幫幫孩子童年」用零錢捐為孩子創造無窮世代，場面相當溫馨動人。

北台南家扶扶委會主委吳慶堂以幼年失親曾為低收入戶，憑著不服輸及自我學習翻轉人生的經驗，激勵學子並表達對認養人謝意，呼籲各界響應家扶正推動的「掏掏口袋零錢，幫幫孩子童年」用零錢捐或踴躍認購愛心撲滿娃娃（每隻800元）行動，幫助弱勢孩子用教育翻轉清貧，為孩子創造「無窮」世代。

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