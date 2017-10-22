全民動起來！台東社團合推運動健身

外配協會展現印尼峇里風情。（記者張存薇攝）

2017-10-22 10:35

［記者張存薇／台東報導］天涼好個秋，大家一起來運動！台東縣體育會邀集地方運動社團，今天舉辦成果發表會，除了戰鬥有氧、印尼風舞蹈、太極氣功等展演，現場還有台東大學體育系推廣體適能趣味活動，體育會理事長饒慶鈴說，就是希望全民一起運動健身，尤其是銀髮族長輩更可透過溫和的休閒運動，讓身心更舒暢！

台東縣民愛運動，台東縣體育會邀請績優社團參與交流，今天共有台東縣外配協會、鯉魚山社交舞社、大雅樂舞集、台東市太極氣功18式推展委員會、喜悅土風舞文康協進會、和和音樂操健康協會、仁愛長青氣功協會、群芳運動舞社、台東健康會、東成薪傳鄭子太極拳協會、張菊英美姿韻律舞蹈社、晨韻舞蹈社、台東縣太極拳協會、舞告讚舞蹈社、林素珍舞蹈社等15個社團共襄盛舉，大家拿出看家本領交流觀摩，十分熱鬧。

此外，場邊也有東大體育系教大家簡單的體適能活動，可以伸展髖關節、練習肱二頭肌等，連小朋友都玩得很開心。

台東縣體育會總幹事林正隆指出，台東縣體育會共有55個運作的委員會，其中地方型運動社團約30個、有12個鄉鎮市設體育會，經常運動的人口高達2、3萬人，體育會將推廣運動普及化、休閒化，希望更多民眾加入，有意參加者可洽台東縣體育會，電話：（089）229087。

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