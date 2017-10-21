改時區提案引議論 史料佐證1945年前台日曾在同時區

有網友在「公共政策網路參與平台」發起連署，建議台灣政府應該把時區從「GMT+8」調整為「GMT+9」，提前1小時，變成和日本、南韓相同的時區。（情境照）

2017-10-21 14:22

〔即時新聞／綜合報導〕日前有網友在「公共政策網路參與平台」發起連署，建議台灣政府應該把時區從「GMT+8」調整為「GMT+9」，變成和日本、南韓相同的時區，提案引發話題。事實上根據史料，台日過去曾經在同一個時區，一直到1945年才還原成現行的2個時區。

提案的網友指出，台灣其實在過去也曾經屬於「GMT+9」時區，與台灣經度類似的南、北韓也不是「GMT+8」時區，調整為「GMT+9」，認為以台灣所在的地理位置來看，時區若提前1小時，冬天下班時也不會那麼暗，夏天也可充分地利用陽光，提案只用了短短2天就突破5千人門檻。

《中央社》報導指出，有傳聞稱台灣在1895年割讓給日本時，與日本為不同時區，一直到1937年日本發動侵華戰爭，將台灣納入日本中央標準時間（GMT+9），不過由於年代太久遠無從考證。但根據國史館台灣史料館的文獻，「台灣總督府專賣局的公文」及「台灣總督府官報」在1945年（二戰結束）的告示都表示，台灣時間還原為西部標準時間（GMT+8），比日本中部標準時間慢1小時，顯示台日曾同屬一個時區。

針對改時區提案，贊成民眾認為「以節約能源的出發點來想。此提案是非常好的」；反對者則表示「台灣就是在GMT+8、東經120度的線上，是要多管閒事換什麼時區？」

全球共有24個時區，幅員廣大的中國擁有多個時區，不過已統一為1個時區，美國則分為4時區，日本、韓國採用「GMT+9」，比台灣快1小時，至於北韓則用平壤時間，在2015年8月15日起「恢復」大韓帝國時代的「UTC+8:30」標準時間。