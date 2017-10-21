百年米行變身文創餐廳 老屋新生飄米香

2017-10-21 07:30

〔記者陳怡君／台北報導〕百年米行變身文創餐廳！位於迪化街的「稻舍URS329」餐廳，日治時期曾是在地米商所經營的米行，後因米業沒落而閒置。近年重新由新團隊進駐接手，百年老屋搖身一變為結合米食餐飲、展覽的複合式文創空間，讓顧客除了在有110年歷史的老屋裡細細品嚐米飯溫度，也能一窺大稻埕的風華歷史。

稻舍坐落的迪化街北段，是昔日大稻埕碾米產業最聚集的「北街」所在地。老字號的在地米行，走過大稻埕米業的興盛與沒落，最終隨著原屋主搬遷而閒置。直到2015年，透過台北「都市再生前進基地」計畫，由同為在地米商後代的葉守倫，率領一批年輕團隊經營入駐。

葉守倫保留老屋原本的二進式洋樓以及天井格局，並在餐點和空間中融入更多在地食材與人文特色。店內供應的餐點，強調「推廣台灣好米」理念，選用帶有芋香的霧峰香米。整袋未脫殼的稻榖，在店裡用輾米機「現碾現煮」，確保每碗端上桌的米飯，都是最新鮮且保有胚芽營養價值的好米。

招牌的清蒸獅子頭客飯，主餐選用太平市場的黑毛豬絞肉製作，經手工拍打、調味、清蒸後，嚐起來鮮嫩多汁。餐點中的香菇、干貝等食材，也全是選購自迪化街在地的南北貨商家或傳統市場。

「台味」餐點加上保留歷史痕跡的紅磚老屋，讓前來用餐的顧客，有如穿越時空隧道回到米業興盛的大稻埕繁華年代。在百年米行裡品嚐米飯，可說別有一番風味。

稻舍URS329：

（02）2550-6607，台北市大同區迪化街一段329號

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