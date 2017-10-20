攝影大師阮義忠展壓箱寶 台灣名人青春照難得見

阮義忠是公認的攝影大師。（記者江志雄攝）

2017-10-20 14:17

［記者江志雄／宜蘭報導］宜蘭市公所成立「阮義忠台灣故事館」，明年元旦首檔期推出攝影大師阮義忠「有名人物無名氏」、作家黃春明「三卷底片」雙聯展，阮義忠將拿出壓箱寶，展出歌仔戲名角楊麗花、雲門創辦人林懷民等台灣名人難得一見的年輕面容。

宜蘭市公所後方有二次戰後建造的舊縣府員工宿舍建築群，完成修繕的3間建物，規劃為影像紀實的「阮義忠台灣故事館」，作為阮義忠的工作室及展場，市長江聰淵今天與阮義忠簽署合作契約，故事館預定明年元旦開展，1年4個檔期，由阮擔任策展人。

67歲的阮義忠是宜蘭縣頭城鎮人，退伍後在台北文化圈發展，成為著名攝影家，他的「有名人物無名氏」展覽，將展出台灣名人剛冒出頭時的青春照片，透過攝影展，檢驗他們的初心是否依然存在？故事館外牆懸掛的楊麗花、林懷民照片，是他1980年代所拍攝。

「三卷底片」是黃春明攝影首展，黃不僅在文學、繪畫領域有傑出表現，也曾製作「芬芳寶島」紀錄片，攝影作品更是精彩，1988年，阮義忠採訪黃春明，在黃的書房挑了3卷底片帶回家放大當配圖，最後只用2張，其他照片會在明年元旦首度公開。

阮義忠說，「有名人物無名氏」、「三卷底片」雙聯展，預定展出50幅珍貴照片，內容保證精彩，敬請期待。

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