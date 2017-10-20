台師大新校長人選出爐 吳正己出線

台師大新校長人選出爐，台師大現任副校長吳正己勝出。（圖由台師大提供）

2017-10-20 12:29

〔記者林曉雲／台北報導〕國立台灣師範大學第14任校長遴選，歷經4個多月公告、推薦、面訪、公聽會及決選後，今天正式選出新任校長，台師大資訊教育研究所優聘教授兼副校長吳正己出任，將報請教育部聘任新任校長人選，預計自明年2月22日起聘任，任期4年。

台師大今天舉行第6次遴選委員會進行決選，由遴選委員會召集人、前交通部長、國立政治大學科技管理與智慧財產研究所教授葉匡時主持會議，先由候選人與委員進行20分鐘詢答，最後進入投票作業。吳正己獲得絕大多數委員支持，當選新任校長，訊息隨後將公布於學校官網，並將由校方報請教育部聘任。

吳正己為台師大畢業校友，從師大工業教育學系學碩士學位畢業後，取得教育部公費到美國德州大學奧斯汀校區攻讀科學教育博士，返回母校台師大歷任資訊教育系主任、資訊中心主任、教務長、副校長，並兼教育部「2016-2020資訊教育總藍圖」及「12年國教資訊科技課綱」召集人等多項服務經歷，亦曾榮獲國科會學術研究獎勵、IEEE期刊年度最佳論文獎等肯定，並與Intel公司長期進行產學合作計畫，目前是台師大優聘教授。

吳正己於副校長任內，規劃師大104-108年校務發展計畫；推動成立臺灣大學系統，三校師生共享資源；推動與賓州州立大學、加拿大英屬哥倫比亞大學合作的校務標竿學習；推動與加州大學洛杉磯分校、柏克萊分校、南加州大學等學術合作。

吳正己在治校理念中，提出7項未來4年發展重點，包括培養及延攬卓越教師、學生主體為思維方針、發揮行政支援效能、持續深耕國際化發展、建置強大的校友網絡、加強產業連結多元化、爭取及善用各界資源，獲多數遴選委員認同。另一位候選人則是台灣科技大學副校長李篤中。