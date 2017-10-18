去日本不必改時差？「台灣時區調至GMT+9」開始連署

2017-10-18 23:45

〔即時新聞／綜合報導〕台灣的時區與中國相同，皆為「GMT+8」，不過有網友在「公共政策網路參與平台」發起連署，建議台灣政府應該把時區從「GMT+8」調整為「GMT+9」，變成和日本、南韓相同的時區，這樣到台灣的中國旅客或是外國旅客，就能體會到台灣與中國的互不相從屬關係。

該名網友表示，台灣其實在過去也曾經屬於「GMT+9」時區，與台灣經度類似的南、北韓也不是「GMT+8」時區，調整為「GMT+9」，能象徵性的脫離中國的從屬，且以台灣所在的地理位置來看，時區若提前1小時，冬天下班時也不會那麼暗，夏天也可充分地利用陽光。

該名網友16日在「公共政策網路參與平台」提議，17日檢核通過開始連署，該提案得在60天內達到5千人連署門檻，主管機關才會給予回應，截至18日23點15分，已有531人附議。

此事引發網友熱烈討論，有許多網友紛紛表達支持之意：「日光節約時間的好概念」、「讓冬天晚一點天黑，夏天也可以多一些時間運動！」、「去日本不用改時差很方便」。

不過也有不少網友反對，紛紛留言說：「台灣就是在GMT+8、東經120度的線上，是要多管閒事換什麼時區？」、「精神勝利法」、「完全看不出改了時區對人民有什麼幫助，根本只是以政治因素考量嘛。」