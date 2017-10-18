與賴揆一起為「赤山孩子」打氣 顏純左提4項文化政策

2017-10-18 19:13

〔記者邱灝唐／台南報導〕台南六甲區赤山表演藝術坊近期展開4場巡演，17日也在台北市政府親子劇場演出，行政院長賴清德與民進黨台南市黨部主委顏純左連袂出席。由於赤山表演藝術坊孩子熱誠的一封信，打動賴的心，允諾一定會到場為台南孩子打氣；顏純左表示，赤山表演藝術坊一路走來非常的艱辛，成員大部分是六甲區的小朋友，其中扯鈴隊更是林鳳營國小畢業的學生，曾經代表台南揚名國際。

顏純左今天表示，他在今年7月赤山表演藝術坊公益巡演記者會，就以行動支持購買門票，且轉贈給新營家扶中心的孩子觀賞，除了拋磚引玉外，更希望能喚起企業、民眾關注在地的藝文活動；今年的年度大戲則是由林奇姿老師領軍，演出現代版西遊記，透過舞蹈、扯鈴、戲劇、科技動畫、燈光等元素的融入，讓更多人走入藝文，欣賞優質的藝術表演。

顏純左指出，賴清德在擔任市長期間就夢想構築文化首都的願景，近7年已有基本雛形，未來若當選台南市長，將無縫接軌把他為大台南勾勒的文化藍圖付諸實現。

顏純左提出4項「文化首都願景政策」，第一是在台南沿海地區設立道教學校，讓宗教文化的精髓能夠傳承，並讓各種陣頭與廟宇的優質化更加深化，藉此為台南立下良好的道教根基；第二是在佳里、麻豆、玉井增設室內藝文展演中心，提高各地觀賞表演的舒適度，進而可以規劃成為電影院；第三是每區每周固定辦理小型音樂會，讓在地表演團體有演出的機會，並培養欣賞人口，落實深化文化首都意涵，輔導優秀藝文團體，讓團體能行銷台南也讓團體名揚四海；第四是在各區舉辦素人藝術作品的比賽，重視素人藝術家；並媒合企業界與藝術家，讓藝術家能夠認養台南市各級學校的美術班，讓學生從小可與未來的藝術家交流，讓孩子們得到鼓勵並有學習的目標。