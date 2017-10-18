醫病》外傷病患「零轉出」 台大雲林分院外傷中心成立一年有成

病患經外傷中心（中）多次開刀急救後，已恢復行走能力。 （記者詹士弘攝）

2017-10-18 17:25

〔記者詹士弘／雲林報導〕台大雲林分院去年成立外傷中心，打造中部地區首屈一指的急重症醫學與外傷中心，一年來成績耀眼，目前醫師領有外傷高級救命術證有29張，近半年外傷病患更是「零轉出」（轉院）。

台大雲林分院副院長馬惠明表示，院長黃瑞仁上任時，第一個指令就是要求急診室要做到「先開刀、再找床」的服務精神，希望達到重大創傷病患「零轉出」的目標，並期許外傷中心能成為中部地區首屈一指的急重症醫學與外傷中心。

馬惠明說，外傷中心經一年的整合，不僅硬實力提升，醫療團隊面對重大外傷病患時，能當機立斷，各科醫師彼此分工及溝通的軟實力也大幅提升，半年來外傷病患已達到「零轉出」的成果。

「外傷沒有最好，只有讓他更好。」外傷中心主任林鎮江表示，外傷中心自去年8月成立以來，外傷病人住院數有1440人，其中有227例啟動外傷小組，期望不讓重大外傷病患因轉院而延誤治療的憾事再度發生。

台大雲林分院外傷中心，軟硬實力雄厚。（記者詹士弘攝）

43歲男子從三樓跌落，全身多處骨折，經台大雲林分院外傷中心醫師多次開刀救治，目前已恢復走路及生活自主的能力。（記者詹士弘攝）