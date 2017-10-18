烏日光明社區小秘境 白天看稻浪傍晚賞夕陽

2017-10-18 16:51

〔記者蘇金鳳／台中報導〕中市烏日光明社區發展協會化腐朽為神奇，將一處無人整理的荒廢私人墓地，打造成為一個小公園，而且草地還跟旁邊稻田連成一片，如同世外桃源。

烏日光明社區有一處墓地，大小約有500坪，日治時代一位林姓地主，因發現當時的人沒有能力買地安葬，便捐出這塊地作為安葬之所；20年前始墓地開遷移，此塊地便荒廢至今，因為無人整理，野草成叢，也常會被人丟棄垃圾。

由於光明社區並無社區公園，光明社區發展協會總幹事賴宏榮與光明里長賴信忠便決定善用空地，將此處打造成為光明社區不一樣的公園。

獲得地主的同意後，光明社區開始規劃，分二階段進行，第一階段定位為「墓仔埔也敢去」，向市府都發局爭取經費，先將原本髒亂的墓地進行整地，並且鋪上步道地磚、植樹、植草皮，還有老師游文彬彩繪了12生肖的造景石，民眾也捐櫻花樹、茄苳樹、扁柏等。

經過1個月的努力，第一階段的「墓仔埔也敢去」的社區營造完工，整個小公園約130坪，社區民眾看到原本廢棄的墓地成為小公園，大家都欣喜不已。

但小公園後方還未整理，協會及里長便在去年提出第二階段改造計畫，定位為進階版的「再現光明頂」，讓整體設施不再僅僅是景觀園藝，更結合當地農村的景色，要融合為一體。

居民不但在茄苳樹旁，設一個如陶淵明草堂的花架，還在灌溉水溝旁種植光臘樹及桂花，要吸引一些生物，由於第二階段最主要以自然生態為主，因此在一片草地上蓋上40公分高的「光明頂舞台」，完全不突兀，相當自然，作為社區民眾表演的最自然的舞台，而且又跟社區名稱相配合。

最讓人驚艷的是，協會將空地植上一大片的草地，經過設施，將讓民眾站在草地上，如同是站在一片農田上，將整個公園跟農田結合一起，坐在公園內，不但可看到一波波的稻浪，還可欣賞夕陽，景色令人心醉。

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