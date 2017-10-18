瞄準國際商務客 北市府都更分回戶作服務式公寓

2017-10-18 16:47

〔記者鍾泓良／台北報導〕台北市過去對於公有土地都更分回戶都是採取標售模式，而財政局近期盼資產處理可以更加多元，在忠孝東路四段逸仙段都更分回住宅大樓採取新模式，市府委託物業管理公司，由公司裝潢、出租作服務式公寓，而這棟位於信義區精華區可看到台北101大樓，將鎖定國際商務人士。

外界質疑是否與當地飯店爭利，財政局陳志銘說，該棟為住宅大樓，不能作日租型套房，主要鎖定中長期租屋者，與飯店服務客群需求不同。

該棟建物鄰近忠孝東路與基隆路交叉口，原本為老舊警察眷舍，更新後建物為一地上14層、地下5層集合住宅大樓，其中市府分回37戶房屋及48個停車位，樓層分布為2至8樓，分回房間坪數約22坪至四48坪。

陳志銘表示，過去政府都是選擇標售，但近期房屋標售不易，因此決定將分回戶數交由單一承租人經營管理，作為服務式公寓使用，「就像政府把房子包租給不動產業者。」未來租金、租期都由廠商訂定，但補充至少都要一個月以上，因為住宅大樓不得提供日租服務。

而這樣的資產活化模式是否成為通案，財政局表示，目前也在評估內湖科學園區旁的都更分回戶是否可以採取相同模式，但評估如果不適合還是會採取舊有標售模式。

財政局表示，該案10月3日招標，得標者將簽約5年，每年租金底價為每年2436萬元，10月31日截止投標，而因政府為地主，因此將會負擔房、地稅，業者只需要支付租金即可；廠商進場還是需要裝潢，才能讓商務人士「一卡皮箱入住」。財政局表示，目前已經有5、6家廠商領標，顯示廠商意願高。