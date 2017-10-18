俞大維故居決提報國定古蹟 將移請文化部審議

2017-10-18 14:36

〔記者周彥妤／台北報導〕備受矚目的溫州街台大教職員宿舍（俞大維故居）案，今重啟文資會議。文化部昨建議北市府先召開公聽會，並經調查研究後，再予以審議。台北市文化局今審議出爐，委員達成共識，同意建物具文資價值，決議提報「國定古蹟」，交由文化部審議。

位於北市溫州街22巷4號的台大教職員日式老宿舍，屋齡約80年，不少文資團體認為是已故國防部長俞大維故居。2006年經文資審議決議，不指定古蹟，也不列為歷史建築，而後被劃入都更範圍，今年7月建商更取得執照及拆除許可。去年新版文資法上路後，新增「紀念建築」類別，並可溯及過往，今年有民眾以此名義重新提報，9月1日文化局勘查後，先列為暫定古蹟，定於今日重啟審議。

提報人陳勤忠認為，建物蘊含重要歷史事件、事蹟及人文精神，這正是保留重點，尤其許多高等官舍第二等住宅已不多見，更有留下必要。

登記發言人黃智慧說，建物有國定紀念建築的潛力，曾住過很多過名人雅士，除了俞大維、俞大綵外，更包含農業泰斗許文富教授、前台大校長傅斯年等人，此處應是台灣文化聖地。

都更實施單位桓毅建設股份有限公司表示，俞大維從未以建物主人的身分住在這裡，何以掙得此名？公司委託律師則說，對俞大維的功績予以尊重，但都更程序已完備，須依法行政。

委員詹添全表示，根據國防部提供資料，俞大維於此居住11年，若文化部也認為此為重大案件，同意交由文化部做最後裁決。

委員郭瓊瑩表示，該建物有很多名人住過，但價值不在建物本身，，而是這段期間發生何種足以影響文化界的事，因此反而更具國定古蹟的價值。

文化局長、委員鍾永豐表示，建物相當重要，橫越三、四個不同時代，居住過許多重要名人，且文化部亦認定具古蹟價值，決議向文化部提報為國定古蹟，送交審查。