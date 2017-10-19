來台南穿越時空 最in的旗袍體驗

換上旗袍漫步於台南神農街，營造出復古氛圍，令人著迷！（記者潘自強攝）

2017-10-19 07:30

〔記者王姝琇／台南報導〕來到古色古香的台南，不妨嘗試體驗穿旗袍漫遊府城的復古風情！到日韓自助旅行體驗傳統服飾儼然成為趨勢，加上手機美拍風氣盛行，一般旅遊照已不能滿足旅客，在台灣也是如此。相較於和服，旗袍俐落剪裁反倒適合台南炎熱氣候，加上東方韻味、搭配熱門老景點，如安平老街、神農街古厝，不經修飾的無名巷弄都能拍出不一樣的風情，也因此帶起這股復古體驗風潮。

繡拾參店長兼整體造型師洪蘿芸表示，在地旗袍體驗商家多以日計費，讓遊客能穿著旗袍拍攝日景，或在黃昏、夜晚拍攝出不同韻味的紀念照，並提供多種包套方式，如單純租旗袍，或再加搭髮妝造型、專業攝影等；她特別提醒，兒童旗袍或男士馬褂因尺寸、樣式選擇少，建議事前多加詢問。

在款式選擇上，洪蘿芸表示，無論選擇長、短旗袍，大方向抓準「合身不緊身」原則，尤其旗袍會壓胸，別為了展現曲線而選小了尺寸，反而會適得其反；其次是領子和袖子等細節，尤其高領旗袍適合脖子較長、瓜子臉型的人；而鏤空5分袖或搭件披肩都能修飾上手臂。旗袍面料則分軟、硬布料，身型玲瓏有緻者，不妨多嘗試偏軟布料，讓布料帶出自然身型。配件部分則視個人風格喜好，一是展現復古美感，例如復古手拿包、繡花鞋、扇子、紙傘、長珍珠項鍊或絲巾等；另一是新舊時代融合的美感，例如具設計感的飾品配件、高跟鞋、洋傘或長鏈包等。洪蘿芸強調，無論如何穿搭，切忌單品過多或視覺性複雜的配件；髮妝部分，建議以盤髮搭配能凸顯五官的妝容即可。

繡拾參0929-692-813，台南市中西區正興街77巷2號