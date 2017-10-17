中壢某國中教室吊扇突掉落 學生嚇到不敢坐在下方

國中校園檢視教室電扇。示意圖。（記者李容萍翻攝）

2017-10-17 22:35

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市中壢區某國中教室昨天上午發生天花板360度旋轉電扇掉落事故，幸好吊扇由電線拉住懸在半空中，雖未砸傷學生，學生卻嚇到不敢再坐吊扇下方的座位；市議員王浩宇今天接獲投訴，認為幸好是電線不夠長，否則砸傷學生，後果不堪設想，他已透過市府教育局要求各校全面檢測電扇安全，並檢查是否不穩、搖晃、有異音，期望透過嚴格把關維護學生安全，讓家長放心。

對此，該國中今晚受訪表示，早在今年夏季來臨前的4月即僱清潔公司全面擦拭全校近500支電扇（每間教室平均有5支），並檢查牢靠度及扇葉脆化程度，若有老舊、噪音均立即更新。

校方解釋，昨天上午砸落電扇，是去年添購，以外觀而言並未老舊，之前使用也無異音或搖晃，且掉落時基座還牢牢固定在天花板上，校安人員對於掉落原因百思不得其解，應屬意外個案，對於造成該班學生的不安，校方除深感抱歉，也已幫忙相關學生換座位。

教育局也說，學生到校後的安全，學校責無旁貸，發生此事件後，該國中將利用例假日再次僱工檢視電扇的安全性，同時提高檢視密度，將由每學期1次提高至3次，以維師生上課時的安全。