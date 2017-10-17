俞大維故居案審議前夕 文化部、文化局再飄煙硝味

位於溫州街的俞大維故居。（資料照，記者叢昌瑾攝）

2017-10-17 18:22

〔記者周彥妤／台北報導〕台北市文化局明將舉行俞大維故居、山海樓及彰化銀行北門分行文資審議，三案引發社會高度關注。文化部今發新聞稿指出，13日函文北市府，建議審議前先召開公聽會，並經翔實調查研究。對此，文化局回應，審議前無召開公聽會或調查研究的規定，央請文化部勿因案設事，批評正是文化部文資法修法不當，才衍生現有亂象，雙方回應再飄煙硝味。

文化部與北市文化局近來頻頻短兵相接，為了新版文資法，北市文化局先批文資提報會因而暴增，市長柯文哲更站上火線，指「修法指定古蹟又不給錢修」；文化部以1500字新聞稿要北市府「善用資源」，北市文化局「深感錯愕」，發出近5000字新聞稿反擊。

文化部今發布新聞稿指出，針對俞大維故居、山海樓及彰化銀行北門分行文資審議案，13日函文北市府，建議依據「古蹟指定及廢止審查辦法」第4條規定，先召開公聽會或說明會，彙集社會意見，並翔實進行調查研究後，再予以審議。

文化局表示，央請文化部於文資法或審議作業要點中訂好法制基礎，勿因案設事，現階段在古蹟、歷史建築或紀念建築等類別上，並無審議前開公聽會的規定，也無在審議前完成調查研究的規定；另外，任何公聽會和完整調查研究都需費用及準備時間，完整學術調查至少要10個月到1年。若按文化部所言，以北市每年近百件的待審案，每月能審幾案？

文化局表示，文化部提出的審議建議，正是肇因於文化部修法不當，才衍生現有亂象；審議機制公開透明，明日已請文化部、內政部出席，也歡迎各界出席督導。