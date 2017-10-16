恆春古城彈痕相隔6年填了再清 凶手竟同廠商…

2017-10-16 23:26

〔記者陳彥廷／屏東報導〕國定古蹟恆春古城起造於1875年，其中南門往西門段城牆留有二次世界大戰軍機機槍掃射彈孔，不論城牆或彈痕都極具文資價值，但國慶日連假後被人發現彈孔竟被「填平」，水泥漿還把斷垣裝飾得像漆彈射擊場，今天文化部文化資產局（簡稱文資局）南下現勘，屏東縣府建議開罰施工廠商以示警愓。

位於恆春南門圓環旁光明路上的恆春古城牆於二戰期間遭盟軍飛機機關槍掃射，彈孔殘留至今，被稱為「彈痕牆」，後因電影海角七號的「阿嘉的家」爆紅，城牆上宛如淚滴的彈痕，盡顯二戰台灣在盟軍及日軍夾縫中求生存的血淚困境，地方人士也稱該段為「哭牆」，是歷史結合文化的觀光景點。

城牆誤填非第一次，民國100年時修復工程施工廠商也誤將彈孔填滿，遭地方批評後移除，沒想到相隔6年又被填滿，事件延燒後，約上週五、週六，誤填工班前往清除，屏東縣府文化處一查，發現兩次誤填竟都是同家廠商。

「有夠離譜！」地方居民批評文化主管單位竟讓同樣的烏龍事件重複發生，且還是「有錯誤經驗」的同個廠商，明顯未記取教訓，發現誤填的文史工作者念吉成認為，始作俑者其實就屬「官員輕忽、不講明導致再犯」，因他後來詢問工人，發現工人根本不清楚，誤以為是需修補的裂痕才下手，呼籲相關單位切記教訓，千萬不要再有第3次填平。

屏東縣府文化處指出，該廠商曾為修復工程廠商，現屬該工程的保固期，因保固期將屆欲申返保固保證金而查修，卻不慎誤填，但廠商指稱工班主任換人，工人誤以為彈孔為真正的裂縫而重蹈覆轍。

縣府強調，廠商雖第一時間已回復原狀，但已明顯造成民眾觀感不佳，強調已在協調會議中建議主管單位文化部以開罰警愓。