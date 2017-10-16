醫病》嚴重肝癌無法手術 安南醫院攻肝動脈化療藥灌注

2017-10-16 20:16

〔記者王俊忠／台南報導〕對於無法動手術的大血管侵犯型嚴重肝癌患者，台南市立安南醫院1年多來積極以肝動脈化學灌注治療（即化療藥物經供應腫瘤的動脈血管灌注進腫瘤）結合其他治癌療法，30位患者中有逾7成腫瘤得到控制；1成腫瘤被治癒。3位病情穩定的肝癌患者現身感謝安南醫護團隊給重生機會。

67歲陳先生是慢性B肝患者，健檢發現巨大肝腫瘤逾10公分，佔據左右肝葉，在其他醫院就診被告知是嚴重晚期肝癌，無法以手術或栓塞方式治療，只剩下半年的壽命。經轉介到安南醫院肝膽腸胃科醫師蔡坤峰與介入放射科醫師李明峰評估後，因腫瘤過大且侵犯大血管，建議以肝動脈化學灌注治療，經過近一年6次化療，將肝腫瘤全部治癒，體重增加，喜獲重生，最近發現肝有小結節，需再進一步檢查確認。

另位63歲林先生也是慢性B肝患者，半年前因食慾不振、體重下降，呼吸困難入他院治療，檢查發現有超過10公分肝癌，且肝癌已侵犯肝門靜脈與肝靜脈，腫瘤血栓延伸至下腔大靜脈與心臟，患者與家屬被告知已無任何治療方式，只有回家等死。

但患者與家屬不放棄，經人介紹到安南醫院，由蔡坤峰、李明峰與肝癌團隊討論評估，決定放手一搏，請心臟外科主任陳偉華用開心手術將血栓移除，配合肝動脈化學治療、放射治療和標靶藥物多重模式合併處理肝內腫瘤，林先生手術相當成功，進行三次肝動脈化學灌注治療後腫瘤已消除90%，心臟和大血管內腫瘤血栓也未復發。

安南醫院說明，肝動脈化學灌注治療，就是把化療藥物經由供應腫瘤的動脈血管直接灌注到腫瘤，可說是深入虎穴、直搗黃龍，優點是腫瘤本身可接受到較高濃度的化療藥物（比傳統靜脈給藥高7-9倍），強化治療效果；化療引起的副作用也較靜脈給藥輕微，很適合局部性腫瘤的治療。對嚴重肝癌病患，把肝動脈灌注化療和其他放射、標靶，栓塞、電燒、酒精注射、手術開刀等療法整合，在醫學文獻報告比其他單一治療有更好療效。

一年多來，安南醫院診治30位病患有逾60%病患腫瘤縮小，超過70%患者腫瘤獲得控制，約1成病患腫瘤被完全治癒，超過70%病人存活已逾1年，和一般嚴重肝癌病患平均存活只有4-8個月相比，成效顯著。