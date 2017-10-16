全台首家！可用虛擬貨幣付款的蛋糕店在高雄開幕

全台第一家可用虛擬硬幣支付的咖啡廳Coin Cake。（圖擷取自Coin Cake臉書）

2017-10-16 17:45

〔即時新聞／綜合報導〕在國外已有店家接受虛擬貨幣消費，但在台灣還不是相當普及，台灣首家接受「比特幣」（Bitcoin）等虛擬貨幣支付的蛋糕店Coin Cake昨在高雄開幕，民眾除了可用台幣付款，還能選擇以比特幣等虛擬貨幣付款。

綜合媒體報導，昨在高雄市三多商圈開幕的Coin Cake，商品主打咖啡與烘焙麵包等餐點，單價多在百元內。業者表示，這家店所提供的蛋糕、咖啡等餐飲服務除了可用台幣付款，也可選擇以比特幣、以太幣（Ether）等虛擬貨幣付款，民眾只要擁有虛擬貨幣電子錢包，結帳時可不需要掏出現金。

不過國內目前尚未有虛擬貨幣交易平台，消費者若要以虛擬貨幣支付，須將打算購買商品以台幣計算加總後，當下查詢虛擬貨幣與台幣換算的相對幣值，以計算機人工換算後，再從消費者虛擬貨幣錢包中扣除。

業者也承認，即便虛擬貨幣在日本等國家都已被官方認可接受，在台灣目前還是非常不普及，所以才秉持一股熱情來推動，看好虛擬貨幣是未來趨勢，為教育更多民眾、落實在日常生活使用，才開店推廣，至於虛擬貨幣漲跌風險他們願意承擔。

Coin Cake開幕首日即吸引不少消費者，約有20多位民眾以虛擬貨幣付款，但為宣導虛擬貨幣的使用概念，店員向民眾解說也耗費不少時間，結帳排隊時間因此拉長。有民眾跟媒體反應，虛擬貨幣手工換算過程耗時，還不如使用感應式的一卡通、Apple Pay等現有貨幣工具還來得方便與快速，但業者認為那僅僅是現金轉換，與虛擬貨幣概念不同，將不考慮採用。