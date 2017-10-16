藍營議員質疑空氣品質 林佳龍：環保聯盟也肯定

2017-10-16 16:24

〔記者黃鐘山／台中報導〕空氣品質問題今天在台中市議會引起熱烈討論，國民黨議員批評市府在空污上毫無防制能力，幾近無能；民進黨議員則群起反擊，質疑藍營標準不一、抺黑；市長林佳龍說，台中空品近3年已有顯著改善，紫爆天數確實減少，還獲得環保聯盟的肯定。

藍營議員說，市長林佳龍常說「空污零容忍」，卻早已「悄悄」展延台中火力發電廠許可證，網路上不少工廠排放廢氣的照片，環保署還將紫爆標準從71μg/m3調高到150μg/m3來欺騙市民「紫爆天數變少」，顯見市府空污治理失能。

藍營議員指出，石虎花車拿第一，新聞局長卓冠廷要在市府廣場發300份雞排和珍奶請客，卻被不少網友酸「花車比空污重要」，送雞排不如送300張口罩保護市民，並當場拿出口罩要求一併發送；卓冠廷婉拒，輕描淡寫說：今日空品不錯。

綠營議員則說，當初市府制定「管制生煤及禁用石油焦自治條例」時，國民黨說管太嚴而加以反對，而今已有成果卻說管不夠，還散布空污謠言抹黑市府成果。但PM2.5從3年前27μg/m3降至現在20.5μg/m3，台中空品已有顯著改善。

林佳龍表示，盼外界勿移花接木，把紫爆天數減少的原因說成是因為修改標準所致，市府的統計分析仍以原標準PM2.5濃度是否超過71μg/m3為統計方式，請議員不要刻意誤導市民視聽，「空污零容忍，以前不做，現在我們來做」。

他強調，市府多管齊下改善空氣品質，空品近3年已有顯著改善，紫爆天數也確實減少，不僅獲得環保聯盟的肯定，「環保鬥士」中興大學教授莊秉潔也肯定市府有效促進台電對空污的改善，但市府會持續努力，一定要「好還要更好」。