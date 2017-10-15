五楊高架終於可達楊梅 校前路交流道20日通車

國道1號楊梅端增設校前路交流道，考量行車安全及分離長短程車流，僅供進出五楊高架使用。（記者李容萍攝）

2017-10-15 22:28

〔記者李容萍／桃園報導〕交通部國道新建工程局斥資1億790萬元在國道1號五楊高架路楊梅端段終點增設校前路交流道已經完工，預計20日晚上8點通車，預估通車後，事故救援處理可加快14分鐘，同時紓解楊梅交流道壅塞。

全長約40公里的五楊高架道路北接汐五高架、南至楊梅收費站（已拆除）舊址北側，於民國102年4月20日全線通車，由於在楊梅端終點採高架跨過楊梅交流道，並無設置可直接銜接地方道路的進出匝道，楊梅人抱怨五楊高架通車後無法進入楊梅，且是通往湖口才能下交流道，還揶揄國工局乾脆命名「五湖高架」。

另外，五楊高中壢至楊梅間一旦北上發生事故，距離較近的中壢、楊梅消防分隊，須南下至湖口交流道，迴轉後再往北上高架道路，來回路程共24公里，抵達事故地點救援時間較長；五楊通車後，都是協調調度較遠的新竹縣湖口、新豐消防分隊，支援處理事故，影響救援時效。

經地方爭取多年，國工局為提升五楊高架防災救援效能，同時改善楊梅交流瓶頸，在完成沿線土地徵收作業後，校前路交流道新建工程於104年12月開工，並於今年10月完工，預計校前路交流道於20日通車後，預估事故救援處理可加快14分鐘。

國工局提醒，基於行車安全及分離長短程車流考量，因校前路交流道與平面車輛變換車道至出、人口匝道交織長度不足（變換三車道至少需600公尺），基於行車安全及分離長短程車流，校前路交流道僅供進出五楊高架的車輛使用，大貨車一律禁止通行。