全台首座「融合遊戲認證」玩具室 港人慕名參觀

新北市立圖書館新莊聯合分館9月底啟用全台首座「融合遊戲認證」兒童玩具室，成了不少小朋友最愛去處。（記者葉冠妤攝）

2017-10-15 17:51

〔記者葉冠妤／新北報導〕新北市立圖書館新莊聯合分館目前啟用全台首座「融合遊戲認證」兒童玩具室，不分老小都在此找到一畝遊樂天地，圖書館人數暴增3成以上，今天更吸引香港社福機構「香港路德會社會服務處」參訪取經，希望能將台灣公共圖書館玩具服務及融合遊戲認證制度經驗，帶回香港推動。

新北市圖指出，融合教育已是世界潮流，且在國外早行之有年，9月底才開幕的新莊聯合分館兒童玩具室，是全國第一座設置融合遊戲的識別標章的公共圖書館，除滿足視障、聽障、自閉症、多重障礙、銀髮、親子等不同使用者的需求，同時搭配「融合遊戲」巡迴展，讓小朋友從玩耍中學習知識，提升孩子的動手能力，開館至今不到1個月，到館人數增加3成以上。

帶孩子前來玩紙磚的林爸爸說，大型紙磚積木提供孩子獨特的堆疊經驗，透過搬動、拿取、任意堆疊再推倒破壞的遊戲過程，達到肢體協調、平衡、感官反應等感覺統合的刺激；更可以自由創作，以及多人共玩，除了激發小朋友的創新能力，還可以增加社交及互動機會，尤其無毒，也不會受傷，讓人很安心。

香港路德會社會服務處助理行政總裁鄧錦標說，香港人口也面臨高齡化社會結構，香港路德會社會服務處特別於2012年成立「腦玩童俱樂部」，開創首間長者玩具圖書館，此次到台灣吸取台灣公共圖書館玩具服務及融合遊戲標章分類法及認證制度的經驗，希望日後可共同推動共融及面對高齡社會的工作。