芎林石潭發起護樹行動 搶救百年老樟樹

2017-10-15 16:16

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣芎林鄉石潭村有棵老樟樹據說已高齡600歲，遭蟻害及圍籬、水泥和柏油鋪面束縛，妨礙健康生長；地方提出「護樹行動」，經參與式預算選舉的公民審議，可望獲得文化局補助15萬元改善經費，希望珍貴的老樹，像慈祥長者一樣繼續守護著石潭。

位在芎林鄉石潭村福昌宮旁的這棵樟樹樹幹雄偉壯觀、樹形優美，當地居民視為「神木」祟敬；樟樹因遭受蟻害，地方請來樹醫李碧峰協助認養防治，目前恢復良好，但基盤環境太過狹窄，周邊鋪設水泥和柏油路面，恐影響老樹未來的健康生長。

參與社區規劃師培訓的徐雲輝、劉振聲提出「護樹行動—從石潭開始」方案，經參與式預算選舉的公民審議，鄉內公民投票表決，明年可獲得文化局補助15萬元，由芎林後備憲兵荷松協會執行，在石潭村辦公室和社區協會的協助下，爭取地主支持，準備辦理護樹課程、招募志工守護芎林老樹、改善老樟樹的生長空間、修護福昌宮後方古道，未來規劃輕旅行，行銷石潭客家文物、王爺廟、老樟樹、古道及伙房屋。立委林為洲也表達關心。

李碧峰說，樟樹除持續進行蟻害防治，還將改善植栽基盤環境，包括將水泥舖面改換透水性鋪面等。

芎林鄉公所農業課表示，經調查，石潭福昌宮的樟樹，胸徑178.3公分，樹高13.5公尺，樹冠8公尺。據「新竹縣珍貴樹木保護自治條例」，這棵樟樹早已符合保護條件，雖然因故未列入，但地方仍長期關注老樹。

石潭村福昌宮主祀三山國王，地方流傳樟樹600歲了；李碧峰推測，樹齡400多年比較有可能。