培養下一代更多新知 朱立倫鼓勵「動手做」

兩岸教育論壇今於三重三和國中舉辦，暢談教育與科技。（記者葉冠妤攝）

2017-10-15 14:57

〔記者葉冠妤／新北報導〕兩岸城市教育論壇首度移師新北市，今於新北市三重區的三和國中舉辦，以「科技眼界．學習無界．教育無限」為主題，新北市長朱立倫今致詞時表示，隨著科技日新月異，如何能讓科技運用在教育上，是許多現在教育工作者的重要課題，新北市將持續鼓勵科技教育創新精神，也歡迎中國、台灣的教育工作者交流教育經驗。

朱立倫表示，將科技運用在課堂及教育領域上，讓下一代能有無限的創意與想法，這是教育工作者的重要理念，也能讓教育的科技眼界不斷地創新和研發，而如何將科技帶進課堂中，是許多新北市教師面對的挑戰，新北市政府對此做了許多努力。

朱立倫說，首先透過推動程式教育，讓孩子能不斷學習高科技的知識和創新，並結合高科技公司一起加入，讓新北市的科技產業投入程式教育，透過將科技程式教育帶進校園，讓老師及學生們有機會不斷地學習。

朱立倫提到，許多人小時候都有自己動手做的經驗，包含許多玩具及教具，過去多稱為「勞作」或「工藝」，今日則稱為科技運用，新北市近年透過技職教育推動「動手做」，培養下一代更多的新知，並將新知及科技教育理念融入生活教育中。

現場也由朱立倫、中國四川省教育科學研究所副所長陳立兵等人一起宣示「新北資訊教育週」活動起跑，另邀請Google華人講師培訓中心創辦人翁嘉樺、台大電機工程學系教授葉丙成、中國浙江省杭州市教育科學研究所長俞曉東等與會，暢談科技與教育。