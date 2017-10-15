擴大臨檢時間表、提高罰款訊息 南警：網傳攏是假

2017-10-15 11:25

〔記者王俊忠／台南報導〕近日有許多民眾、網友在社群網站收到訊息表示「今晚開始擴大臨檢，請各位朋友千萬不要酒駕」，及各項「即將實施」的交通違規新罰責。南市警交通大隊表示，其中少數正確外，多數是謠傳的假消息，請民眾不必恐慌，同時交警大隊有製作澄清網路謠言的宣導短片，可上交警大隊臉書粉絲頁查詢與分享。

網路瘋傳的交通違規新罰責包括停等紅燈時超出白色禁止線，處900元罰金，還有紅燈右轉罰5400元，並強調「這是目前交通警察的重點工作，要注意喔!!! 」且闖紅燈罰款由1800元到3600元，調高為3600元到7200元；超速則由1200元到2400元調高為6000元起跳且每超速1公里加罰100元...等。

市警局強調，針對此類型網路謠言，今年2月份曾經發布新聞澄清，本次網路謠言除停等紅燈時超出白色禁止線處900元罰金是正確外（但非新法），謠傳最新實施的違規取締罰則並非屬實，有關修改違規取締罰則牽涉修法，必須依照程序辦理，也會透過媒體、交通部網站等管道公告實施辦法與日期，對於謠言民眾無須恐慌。

為此，南市交警大隊也製作澄清網路謠言的動畫宣導短片「府城交警E點通．網路謠言去去走，PO上交警大隊臉書粉絲頁，希望網友們多分享。另警方執行擴大路檢也不會公告臨檢時間表，如有擴大臨檢各分局執行時間也會不一樣，請大家不要再被這些網路謠言誤導。