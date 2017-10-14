中市PM2.5逐年減量 學者肯定市府努力

2017-10-14 19:31

〔記者黃鐘山／台中報導〕市長林佳龍積極推動空氣污染減量，呈現初步成效，中興大學工學院副院長莊秉潔今天在臉書貼文指出，台中PM2.5減量與市府要求台中電廠燃煤含硫份皆小於0.5%有關，肯定市府努力；市府則表示持續空污治理腳步，改善空氣品質。

莊秉潔在臉書貼文表示，去年度空污季相較於過去5年，台灣大部分地區的空氣品質的確變好了，其中減量最多的包括北苗栗、台中、北彰化海線、草屯及高屏，研判中部空污減量與中市自治條例要求台中電廠燃煤含硫份必需少於0.5%及彰化台化關廠有關。

他又說，肯定地方政府扮演積極角色，促成台中電廠使用低硫煤，台中電廠所有機組每單位發電量的硫氧化物及氮氧化物排放，今年都比去年來得低，降低台中PM2.5的排放量。

市府表示，感謝莊副院長對台中防制空污作為的肯定，在市府嚴格要求下，中火除了著手進行燃氣機組設置計畫外，也採用較高品質的生煤，降低硫氧化物的排放，市府並約束中火生煤用量，不再核發新設固定污染源生煤使用許可證，舊證每2年展延1次，管控品質。

市府強調，中火至目前為止的改變已是前所未見，足見市府約束力量確已發揮，但仍希望中火加快改善速度，降低空氣污染物排放，有效提升中台灣的空品，讓民眾呼吸清新、健康的空氣。