睽違11年重面世 枋寮保安宮「抽樑換柱」峻工

枋寮保安宮舊廟身約經1年半修復，今天正式峻工。（記者陳彥廷攝）

2017-10-14 14:41

〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏東縣枋寮鄉的保安宮，舊廟身建於日治時期昭和2年（西元1927年），其中內裡的雕樑畫柱可是大有來頭，以前殿漳州派、後殿泉州派，成國內最南部的對場大廟，而舊廟身經過約1年半的修復，今天重新面世，負責修復的建築師林世超指出，以「抽樑換柱」的方式修復，保留日治時期屋頂完整且可貴的防水工法。

枋寮保安宮今天正式峻工，重新面世。（記者陳彥廷攝）

主祀保生大帝的保安宮，是北勢寮地區大廟，但在2006年因都市計畫道路拓寬，原已面臨拆除命運，經地方各界人士、居民奔走，除為了信仰，更為留下這個完整的漳泉對場傑作，當年全鄉發動「千人移廟」運動，千人拉繩到現地，文資審議也受地方居民感動，列為縣定古蹟，去年開始動工修復，今天首期工程峻工。

今天正式峻工的枋寮保安宮，角落中可見保存完整的石牆。（記者陳彥廷攝）

縣長潘孟安、文化處長吳錦發、鄉長盧文信和縣議員陳志成、黃建溢等人到場，在絲竹奏樂後，與保安宮董事長沈枝忠等眾人拉下「峻工大喜」綵球，現場雖下著毛毛雨，但仍不減喜氣洋洋，大廟重新面世。

枋寮保安宮今天正式峻工，重新面世。（記者陳彥廷攝）

時分任立委、議員的潘孟安、盧文信，在移廟當時奔走各界，也獲時任文建會（現今文化部）副主委的吳錦發奧援，如今眾人職位物換星移，潘孟安說，當年各界看見舊廟搶救保存運動及千人拖繩移廟的創舉，深深為社區居民愛惜在地文化而感動，雖然當年舊廟搶救夥伴因時空變異，職位有所改變，但眾人守護文資與珍惜家鄉的心則始終不變。

枋寮保安宮內有傳統的「剪黏」雕塑技法。（記者陳彥廷攝）

負責古蹟修復的林世超指出，保安宮舊廟創立於乾隆年間，廟宇經歷多次遷徙改建，目前舊廟古蹟本體為日治時期昭和2年（1927年）所建，採用「對場」製作，前殿大木匠師是漳州派陳己堂，鑿花師是黃龜理，後殿大木匠師為泉州派鄭振成，鑿花師是楊秀興，廟頂方形藻井則由雙方團隊合作雕飾，漳泉兩派互相激盪、良性競爭，造就這座國寶級廟宇殿堂。

千人移廟當時時任立委的現任屏東縣長潘孟安，參加舊廟修復峻工典禮，感觸良多。（記者陳彥廷攝）

林世超指出，廟頂的日式防水水泥層工法保存得相當完整，為避免減損，所以採用「抽樑換柱」的工法修復，屋頂下方的樑柱在完全不動到屋頂的方式抽換，其中過程中撐、提讓屋頂固定的工程最為困難，盡力讓大廟保留所有舊有風貌。

枋寮保安宮舊廟身正式修復峻工。（記者陳彥廷攝）

枋寮保安宮舊廟身正式修復峻工。（記者陳彥廷翻攝）