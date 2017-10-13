颱風和東北季風共伴效應 7縣市發布豪、大雨特報！

颱風直接影響台灣的機率不高。（圖取自氣象局）

2017-10-13 06:30

〔即時新聞／綜合報導〕氣象局指出，今天受到颱風外圍環流影響，全台皆有雨，尤其在基隆北海岸、大台北山區及東半部將有豪雨以上的致災性降雨發生，氣象局已在今凌晨4時5分針對新北市、台北市、基隆市、宜蘭縣發布豪雨特報，桃園市、花蓮縣、台東縣、綠島、蘭嶼發布大雨特報。

原本在菲律賓東方海面的熱帶性低氣壓在昨晚8時增強為今年編號20號的輕度颱風卡努，今天凌晨2時的位置在距離鵝鑾鼻南南東方410公里的海面上，氣象局預估，今天會通過呂宋島，隨後將持續朝偏西方向移動，雖然直接影響台灣的機率不高，但是會與東北風形成共伴效應，使全台容易有局部大雨或豪雨的情形，尤其是基隆北海岸及東半部地區，很可能會有致災性降雨發生。

卡努今天2時的中心位置位於北緯18.5度，東經122.0度，以每小時15公里速度，向西南西進行，颱風中心氣壓995百帕，近中心最大風速每秒18公尺，瞬間最大陣風每秒25公尺，七級風半徑100公里。

氣象局在凌晨4時5分針對新北市、台北市、基隆市、宜蘭縣發布豪雨特報，桃園市、花蓮縣、台東縣、綠島、蘭嶼則發布大雨特報。另外，氣象局也發布新北市、基隆市、宜蘭縣、桃園市、新竹縣、苗栗縣、新竹市、台中市、花蓮縣、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、台東縣、連江縣、屏東縣、金門縣、澎湖縣、綠島、蘭嶼等縣市陸上強風特報。

氣象局表示，今天颱風外圍環流帶來豐沛水氣，與東北風形成共伴效應，在北部與東半部地區將有持續性降雨，中部地區也有短暫陣雨或雷雨的情形。

溫度方面，北部及東半部高溫約27到29度，新竹以南高溫約31到34度，各地低溫約24到26度。

今天中南部為普通等級，指標污染物為細懸浮微粒；其他地區及外島為良好等級。

氣象局已在今凌晨4時5分針對新北市、台北市、基隆市、宜蘭縣發布豪雨特報，桃園市、花蓮縣、台東縣、綠島、蘭嶼發布大雨特報。（圖取自氣象局）

今天全台各地概況。（圖取自氣象局）

今天全台紫外線為中量級與高量級。（圖取自氣象局）