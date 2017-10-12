推廣愛玉也搞「公民不服從」 大坪社區辦研習

2017-10-12 17:43

［記者黃美珠／新埔報導］「公民不服從」概念也在農業發酵！新竹縣新埔鎮大坪社區看好台灣特有作物愛玉，須採友善耕作的生長特性，決定跑在政府政策前端，從10月16日起到11月6日期間，連續4個週一共舉辦4天免費研習，號召全國農友一起來認識愛玉及其栽種管理知識，希望藉團結基層農友聲音，讓農政單位把愛玉納入國家政策，全力推廣栽種。

專門研究愛玉栽種、管理技術以及品種權開發的苗栗農改場表示，他們向來配合政府政策，在中央對愛玉做出明確政策性、目標性宣示前，暫時不會貿然全面性的鼓勵農友栽種，但歡迎對愛玉感興趣的農友們，一起互相溝通和切磋。

苗改場表示，大坪社區對愛玉的熱情讓人佩服，不過要種愛玉首先要確認土壤適不適合？新埔的土壤屬於偏酸性的紅土，養分比較低，適合種茶葉，但愛玉需要的是中偏鹼性的大自然土，所以他們建議社區先採土壤檢測。

縣府農業處表示，大坪社區所在的九芎湖，本來就以生態知名，能跟愛玉這種須採友善耕作才能種植的作物結合，在當前有機農業、友善農耕的時代浪潮下，有其前景和意義。

該處也提醒農民，當前農業也邁入到「農企業」的概念，建議大坪農友先在社區內找到一塊示範田當做「社區福田」，由社區承租、給有興趣的農民試種，產出的所得歸社區基金，且從示範田啟動的同時，就配套進行友善農業和有機的認證。這不但有助社區農業轉型，也讓公部門可以明確了解愛玉在栽培、管理或選種上，農民需要哪些實際的幫助。

大坪社區農友黃劉振說，他希望政府能更積極推廣栽種這個台灣特有作物，從輔導農友選擇、培養品質更好的愛玉苗外，也能讓現在居高不下的愛玉苗價格可以更親民。