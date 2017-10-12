面交被阻業者開直播罵北捷 學者：公民權被玩low了

2017-10-12 17:28

〔即時新聞／綜合報導〕有甜點業者與顧客約在捷運站面交遭北捷人員勸阻，事後在臉書開直播痛罵北捷，引發外界議論，有學者今也為此發文質疑，業者自稱開甜點店是希望得到社會上更多的關注，由於遭到站方粗暴的勸離，因此想要衝撞體制的說法，根本是把公民權玩low了。

甜點業者「哈打奶奶」日前因與顧客約在捷運站面交，結果遭北捷人員勸阻，事後店家竟開直播痛罵北捷，引發外界批評，中興大學中文系副教授祁立峰今也針對此事在臉書發文表示，因為自己的弟弟就在北捷上班，在看到相關評論後特地了解事件經過，沒想到看完直播後讓他感到「白骨悚然」，因為創辦人聲稱開甜點店是希望「得到社會上更多的關注，作為一個現代公民希望積極站出來改變台灣改變世界」，並在直播中批評捷運站方粗暴的勸離，因此想要「衝撞體制」，對於業者的這番說法，祁立峰表示「只能翻一個華麗的巴洛克血輪眼」。

祁立峰指出，按照業者的邏輯，「我闖紅燈也是在衝撞體制（泉漳屯墾時期根本不用守交通規則）。我賣毒品也是衝撞體制（維多利亞時期雜貨店就可以買到海洛因）。只要我犯法我跟國家體制有衝突，我就是在覺醒在不服從在衝撞，嚇到你們吃手手。」他認為該店創辦人和覺青、和當代公民關係甚微，只是出於自私就任意把衝撞、政府暴力或公民權掛在嘴邊，並說公民權被玩low了，這樣覺青（覺醒青年）難道不生氣嗎？

祁立峰也提到，自己的弟弟到北捷上班後經常得輪大小夜班，因此更能知道北捷工作的辛苦，直呼「北捷辛苦了。」該文PO出後也引發網友回應，指「直播真的看不到幾分鐘就關了，會腦充血」、「我一直覺得為什麼不告她罰她啊？根本是藐視法律好嗎？」、「哈達奶奶說不定只是努力想上狂新聞而已」等。

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