醫病》心臟停機2小時 空勤英雄奇蹟被救回

吳棋祥（右）康復出院，童綜合副院長廖文進贈花祝福。（記者張軒哲攝）

2017-10-12 16:11

〔記者張軒哲／台中報導〕空勤總隊教官吳棋祥，9月28日在清泉崗基地待命時，左胸劇痛被送往梧棲童綜合醫院急診室，診斷為急性心肌梗塞，旋即陷入昏迷並失去生命徵象，經過電擊、CPR、葉克膜、心導管、加護病房，他的心臟沒有功能將近兩個小時，幸運的是救人無數的吳棋祥已經痊癒，今日切蛋糕慶祝出院。醫師提醒，突發性胸痛，有可能併發致命性的心率不整而猝死，一定要立即送醫。

52歲吳棋祥平日專職救災、救難、救護、運輸等任務，救人無數的他是駕駛空勤總隊直升機的飛行英雄，今年更獲選為106年搜救有功人員，預計10月31日接受國家搜救中心表揚。

吳棋祥本身並沒三高或其他慢性疾病，體能狀況也不錯。但9月28日上午8點左右，他左胸劇痛又嘔吐，緊急向長官報告，同事趕緊將他載至梧棲童綜合就醫，吳棋祥在送醫途中，頻頻以拳頭搥胸，直呼撐不下去了，甚至向同事說「闖紅燈沒關係、罰單他來付」。

童綜合醫院指出，吳棋祥約在8點半抵達，馬上進行心電圖檢查判斷是危險的急性心肌梗塞（右心室）。吳棋祥旋即因心室纖維顫動（致命性心律不整）陷入昏迷、也失去呼吸和脈搏。急診室團隊立即給予電擊去顫、CPR、插管，無奈他的心臟此時已陷入持續性的心室纖維顫動，毫無任何收縮功能。

心臟外科醫師李志賢立即到急診室進行葉克膜置放手術，安排讓葉克膜（體外心肺循環機）直接取代心肺功能，在葉克膜啟動運轉後，轉送到心導管室進行冠狀動脈的暢通治療，由心臟科醫師林正盛在心臓的右冠狀動脈裝上支架。經過團隊的努力搶救後，吳棋祥心臟終於在2小時後，恢復跳動，更神奇的是吳棋祥還張開眼睛，對同事點頭致謝。

參與整個急救過程的急診部主任吳肇鑫表示，突發性的胸痛，一定要立即送醫，吳棋祥的長官當機立斷立即將他送醫，是救命的第一個重要決定。急性心肌梗塞，不論年齡、不論性別、不論有無慢性病，隨時都可能發生，民眾要了解附近的醫院有沒有24小時都可以運作的葉克膜團隊和心導管室，必要時才能搶救性命。

吳棋祥感謝童綜合醫院團隊救命。（記者張軒哲攝）