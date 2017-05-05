醫病》特戰士官心衰竭 心導管穿刺「補心」成功
〔記者蔡淑媛／台中報導〕30歲的辜姓男子3年前感染心內膜炎，開胸手術置換人工主動脈和二尖瓣膜，後來人工瓣膜周圍出現漏洞，一動就喘、心衰竭，而且二尖辦漏洞又靠近心臟中膈難以從股動脈做心導管手術，改從胸部直接穿刺心尖修補漏洞，塞上3個封堵器，完成「經皮穿刺心尖修補二尖瓣周漏術」，不用開胸。
台中榮總兒醫部主任、心臟內科醫師傅雲慶指出，3月31日為一名72歲老翁進行經皮穿刺心尖心導管手術，修補二尖瓣周漏，應為該術全台首例，辜男為則第2例，且裝了3個封堵器。
傅雲慶說，二尖瓣膜置換術後因縫補、心臟跳動扯開等問題，約有3%到10%會出現人工瓣膜周圍滲漏（簡稱瓣周漏），增加心臟負擔，嚴重會溶血症、心臟衰竭等命危。
吳男的主動脈瓣周漏在去年先以心導手術修補，但二尖瓣周漏有3公分×0.8公分，仍造成左心室要輸往主動脈的血液不斷滲漏，造成中重度心衰竭很危險，而且漏洞靠近心臟中膈，一般心導管手術從大腿動、靜脈到進入到心臟後補洞，導管要彎曲的角度過大，無法補漏，必須開胸，從心尖進入心臟手術，但他又因曾開胸手術可能沾黏，風險很高。
傅雲慶上月28日為辜男進行心導管「經皮穿刺心尖修補二尖辦周漏」手術，直接從胸部穿刺到心尖，經過左心室、左心房，將二尖瓣周圍的漏洞，放置3個封堵器補洞，使血液不再滲漏，手術約2小時，吳男在胸口也只留下不到0.5公分的小洞，隔天就出院。
該手術從心尖穿刺風險為失血問題，也可能刺到肺部造成氣胸，只要手術精準就大幅降低，且手術路徑又直又短，又免於開胸，減少感染等問題，未來可使用股動靜脈栓塞或必須開胸做心導管術患者身上，重啟新的心路，一般圓只要皮膚沒有感染都可手術。
辜男昨天回診，傷口和病情復原良好，原本是陸軍特戰士官班長的他在去年因心臟問題退伍，但不用再開胸手術，讓他很開心，表示可以很快養好體力，重新生活。
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標題：醫病》特戰士官心衰竭 心導管穿刺「補心」成功
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