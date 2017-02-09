天冷回家別馬上這樣... 心臟可能凍未條！

台大醫院心臟內科主任林俊立提醒民眾，如果室內外溫差過大，建議民眾從戶外到室內要間隔半小時再洗澡，以避免血壓失控的狀況發生。（資料照，記者林耀文攝）

2017-02-09 09:31

〔即時新聞／綜合報導〕在冬天洗熱水澡是一件很舒服的事情，但這個動作很可能讓心臟負荷不住，有醫師提醒民眾，如果室內外溫差過大，建議民眾從戶外到室內要間隔半小時再洗澡，以避免血壓失控的狀況發生，。

《中國時報》引述台大醫院心臟內科主任林俊立說法，日本曾有研究指出，民眾若在下雪時，從戶外0度的環境走進到室內20度，若立刻又洗40度熱水澡，很容易造成血壓不穩，甚至增加中風的可能。在寒冷天氣中，血壓失控的患者平均增2至3成，尤其是心血管疾病患者更要多注意。

報導也提到，林俊立還提醒，從寒冷的戶外走進溫暖的室內後，應該休息30分鐘到1小時，然後才能再洗熱水澡，且水溫也不要太熱。同樣的道理，洗完熱水澡後，也不要突然到太冷的地方，以免造成心血管的負擔。