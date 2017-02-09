| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
11時政院聯合記者會 內閣4新部長將聯合亮相
 首頁 > 生活

天冷回家別馬上這樣... 心臟可能凍未條！

台大醫院心臟內科主任林俊立提醒民眾，如果室內外溫差過大，建議民眾從戶外到室內要間隔半小時再洗澡，以避免血壓失控的狀況發生。（資料照，記者林耀文攝）

2017-02-09  09:31

〔即時新聞／綜合報導〕在冬天洗熱水澡是一件很舒服的事情，但這個動作很可能讓心臟負荷不住，有醫師提醒民眾，如果室內外溫差過大，建議民眾從戶外到室內要間隔半小時再洗澡，以避免血壓失控的狀況發生，。

《中國時報》引述台大醫院心臟內科主任林俊立說法，日本曾有研究指出，民眾若在下雪時，從戶外0度的環境走進到室內20度，若立刻又洗40度熱水澡，很容易造成血壓不穩，甚至增加中風的可能。在寒冷天氣中，血壓失控的患者平均增2至3成，尤其是心血管疾病患者更要多注意。

報導也提到，林俊立還提醒，從寒冷的戶外走進溫暖的室內後，應該休息30分鐘到1小時，然後才能再洗熱水澡，且水溫也不要太熱。同樣的道理，洗完熱水澡後，也不要突然到太冷的地方，以免造成心血管的負擔。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 中風 健康醫療 心臟 心血管 熱水澡 血壓
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✤湖南蛋
暖呼呼～紅薯雞肉湯
甜蜜蜜♡伯爵茶布丁
煮湯食材何時下鍋？
轉寄

標題：天冷回家別馬上這樣... 心臟可能凍未條！


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月9日‧星期四‧丁酉年正月十三日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.