迎接花博 烏日自治公園明年3月看得到花海

2017-10-12 15:35

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市烏日的自治公園，是市府為迎接花博，特設8處小花海區之一，建設局表示，自治公園約有1公頃的草地，很適合規劃成為小花海，將從今年底開始發包整地，明年3月完工，目前只是一片綠地的自治公園，屆時將會花團錦簇。

迎接明年台中世界花卉博覽會，建設局在全市選擇8處較有規模的公園及空地打造小花園，分別是東區的干城地區國有地、北屯和平段國有地、烏日自治公園、太平921地震公園、大里康橋附近、霧峰丁台社區、清水鰲峰山公園、大甲中山公園。建設局表示，小花海會結合在地特色，如太平枇杷、霧峰香米與大甲媽祖等，還會結合環保材質與裝置藝術，打造花卉城市。

其中，烏日區選在自治公園，建設局表示，要形成小花海，空地要有一定的規模，而自治公園相當廣闊，整個面積約有3、4公頃，其中有草地的部分就達1公頃寬，很適合作為小花海，也能達到小花海的效果。

建設局表示，烏日自治公園的小花海預計今年底發包、明年3月完工，由於台中市花博是從2018年的11月到2019年4月，有整整6個月的時間，而小花海則是從明年3月到後年4月，整整有1年的時間，民眾可看到一整片的小花海。

建設局表示，由於小花海是配合花博，但花博展期只有半年，因此規劃小花海有4成是種草花，6成是種會開花且生命力較強的常年灌木。

草花部分，將會依季節3個月更換一次，可種波斯菊、向日葵、一串紅，夏天則種夏堇等，而常年灌木則可種變葉木、桂化、仙丹花、七里香、春不老等，要讓自治公園即使花博結束了，還有花朵盛開著，讓公園不再只是綠地，還有各種顏色的花點綴，讓公園不會太單調。