感同身受！曾是社福邊緣戶力推「一碗待用麵」

靠著麵攤養活一家大小的謝苓珠（左），在國小同窗林育瓈（右）的鼓勵下，開始供應「一碗麵」的愛心待用餐。（記者王秀亭攝）

2017-10-12 13:17

［記者王秀亭／台東報導］「一碗待用麵是尊重與關懷。」台東市無招牌麵店老闆娘謝苓珠曾是社福邊緣戶，1年多前在國小同窗林育瓈的鼓勵下，開始提供愛心待用餐，迄今已募集2222多碗待用餐，發出1775碗麵，讓許多需要一碗麵解飢的家庭得以溫飽，謝苓珠說，因為苦過，更能感同身受。

21年前謝苓珠的丈夫因中風，長期臥床，謝苓珠獨立扛起照顧老公及3名年幼兒女的責任，還要償清負債，僅賴丈夫微薄的殘障補助、慈濟基金會的臨時救助，及一個小麵攤勉強度日。

如今謝苓珠的兒女皆已成年，經濟重擔稍解，國小同窗林育瓈1年多前到麵攤請求供餐助斷腿婦人溫飽一個月，開啟謝苓珠提供愛心待用餐的想法，去年4月募集到300碗麵後開始供餐。

謝苓珠說，一開始需要待用餐的人即使已站在麵攤前，也不好意思開口，林育瓈幫忙向從服務弱勢家庭、獨居老人、街友的社福機構說明，以機構發用餐券方式領取，逐漸有人前來領取待用餐，還能每個週提供一餐滷肉飯給安心家庭關懷協會弱勢家庭課輔班的學童。

「各界愛心大匯集，才讓待用餐得以持續供應。」不少客人到麵店用餐，了解待用餐後，都會主動捐錢，也有外縣市遊客路過看到，就進來贊助，無形間麵攤生意轉好，兒女的工作及生活也逐漸順遂，或許這就是佛教所謂做好事的「迴向」吧！