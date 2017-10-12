苗栗風箏角落展開展 造價百萬風箏變身裝置藝術

風箏創意大師蘇天富所創意的客家衫風箏，有著濃濃客家風情。（記者張勳騰攝）

2017-10-12 13:13

〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗市「九降風起．紙鳶情揚．美食飄香」風箏文化暨客家美食節系列活動之「風箏角落展」，今天起到29日，在苗栗市火車站、老家藝文生活空間及老地方咖啡展出，邀請國際風箏名師創作，展出星空森林、羽齒龍、幸運貓等作品，還有代表客家意象的客家衫風箏，讓風箏不僅能翱翔天際，也化身為裝置藝術，相當吸睛。

苗栗市風箏節活動將在21、22日及28、29日在苗栗市經國路河濱公園登場，為讓民眾了解風箏文化並感受風箏藝術，苗栗市公所今天起舉辦為期兩週的「風箏角落展覽」，邀請風箏藝術大師黃景楨、風箏創意大師蘇天富及國際風箏達人陳正廷說明創作理念。

苗栗市長邱炳坤說，這次展覽主題融合了在地精神與國際觀點，在老地方咖啡展出的是蘇天富為苗栗量身打造的客家衫風箏，更是代表苗栗客家意象的風箏，相當特別。

老家藝文生活空間則展出黃景楨「龍之森林」，有幸運貓、羽齒龍及星空森林，其中星空森林共有25個，每個造價3萬元，3件作品超過百萬元。

至於苗栗火車站則展出馬來西亞、日本及越南等各國特色風箏及苗栗客家特色風箏，展現苗栗風箏文化節是與國外接軌的國際型風箏節。