台女童飛機上高燒昏迷身亡 醫師解析死因

台灣一名7歲女童搭乘阿聯酋航空EK49班機，從杜拜飛往德國慕尼黑途中，在飛機上發燒，飛機緊急迫降科威特，但最終仍不幸過世。圖為示意圖，非當事班機。（歐新社資料照）

2017-10-12 11:29

〔即時新聞／綜合報導〕外媒報導，台灣一名7歲女童搭乘阿聯酋航空EK49班機，從杜拜飛往德國慕尼黑途中，在飛機上發燒，飛機緊急迫降科威特，但最終仍不幸過世。有醫師就分析，民航機都有加艙壓，不太可能發生高山症，研判女童的死因可能與她身體狀態有關。

據《蘋果日報》報導，台灣野外地區緊急救護協會副理事長王士豪表示，一般民航機飛行高度約1萬英尺（約3000公尺），為避免乘客和機組人員缺氧，都會加艙壓至海拔6000英尺（約1900公尺），而高山症則是在2500公尺以上才會發生。

王士豪指出，研判女童非高山症所肇禍，應該與她本身的身體狀態所致，而高燒昏迷猝死的原因很多，必須要檢查患者的狀況才能夠判斷。

另外，為何艙壓不設置到與平地氣壓一樣，王士豪說，若是在飛行中，將艙壓設置與平地相同，可能會造成機艙內外壓力落差太大，飛機的結構安全可能會受到影響，而且如果機艙內的氧氣濃度過高，飛行途中一旦有靜電小火花，很容易就會著火。