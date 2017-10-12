大型重機上國道觀察3個月 本月將首次檢核

2017-10-12 09:54

〔記者陳宜加／台北報導〕關於開放550cc以上紅牌重型機車行駛高速公路，高公局長趙興華今天表示，依據道路交通管理處罰條例，紅牌重機得依公告路段與時段行駛高速公路，但鑒於各界存有安全疑慮，授權在安全性與風險有效控管原則下，分階段規劃。

但他指出，各地方政府與社會各界多數持保留意見，且有正式函覆表達不同意立場，考量國道部分時段時質肩負地區性交通幹道功能，仍須尊重各界意見。目前持續宣導與重機共用路權、相互尊重，快速公路則已開放250cc重機行駛。

趙興華表示，截至目前仍有6成民眾不贊成開放重機行駛國道，高公局多次邀集相關單位、地方政府、重機團體、專家學者討論，持續觀察重機於各級道路安全與秩序情形、駕駛行為等，由客觀數據評估試辦大型重機行駛國道可行性。

交通部已於今年七月啟動大型重機觀察評估檢核專案，將以國三甲、台六四線觀察一年期間將成立檢核小組，每季複合觀察結果後於公開平台揭露，供社會檢視。趙興華表示，須考量整體行車安全，以數據統計分析結果說服不同用路人。

評估指標包括安全指標、秩序指標、行為指標，觀察期一年，若三項指標均與小型車相當，交通部將責成高公局研議後續開放其他國道事宜，否則將繼續觀察評估，預計本月針對第一季觀察結果進行檢核會議，並於會後公布檢核結果。