這道料理也太蝦 大人小孩搶著嚐！

2017-10-15 07:30

〔記者萬玟伶／台北報導〕炸得金黃酥脆的蝦球，不只小孩看了食指大動，就連大人也難擋誘惑。但油炸物吃多難免覺得膩口，「飯BAR」行政主廚Leo（李宥賢）以餐廳招牌菜「一盆色拉裹著蝦」建議煮夫、煮婦們，不妨多準備一些生菜、食蔬、果乾與健康堅果搭配，並拌入適量的凱薩醬、美乃滋一起入口，不僅能提味、平衡油膩感，同時也能藉此多吃些蔬菜！

一盆色拉裹著蝦

材料： 草蝦10尾、蘿蔓葉適量、綠捲鬚適量、切半小番茄10顆量、切半玉米筍8支量、石蓮花數片、切塊小黃瓜1/3支量、蔓越梅果乾1小把量、腰果10～15顆、白芝麻少許、凱薩醬適量、美乃滋適量、起司酥脆粉50克

1. 將蘿蔓葉、綠捲鬚、切半小番茄、切半玉米筍、石蓮花和切塊小黃瓜洗淨備用。

2. 草蝦去殼後，由蝦背從頭到尾橫切一刀但勿切斷，去除腸泥，以清水洗淨後備用。

3. 起司酥脆粉約加入400c.c.開水，攪拌均勻。起一油鍋（油量需淹過蝦仁），熱油至120～150ºC後，蝦仁均勻裹上起司酥脆粉並立即放入油鍋，炸至金黃色即撈起備用。

Tips：水量會影響之後麵衣的厚薄度，喜歡薄脆口感可再多加50c.c.的水，喜歡厚實麵衣則可減少50c.c.水量。